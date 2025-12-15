Ukrajina i Rusija tvrde da su oborile po 130 dronova tokom noći

Nova pre 26 minuta  |  Autor: Beta
Ukrajina i Rusija tvrde da su oborile po 130 dronova tokom noći

Ukrajinske i ruske vlasti saopštile su jutros da su iznad svojih teritorija tokom prethodne noći oborile više od 130 dronova, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

Ruske snage su napale Ukrajinu prethodne noći sa 153 jurišna drona tipa Šahed i Gerbera lansirana iz Kurske, Orlovske, Primorsko-Ahtarske, Milerovske, Šatalovske, Šudine i Gvardejske oblasti, saopštilo je jutros ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. Dodalo je da je oborilo 133 drona navodeći. S druge strane, ruske jedinice protivvazdušne odbrane saopštile su da su tokom noći oborile 130 ukrajinskih dronova od kojih se 15 kretalo ka Moskvi. Gradonačelnik Moskve Sergej
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

"Mračna flota" nova meta SAD i Ukrajine: 1.000 brodova širom sveta krijumčare naftu pod sankcijama: "Žila kucavica režima…

"Mračna flota" nova meta SAD i Ukrajine: 1.000 brodova širom sveta krijumčare naftu pod sankcijama: "Žila kucavica režima Rusije, Irana i Venecuele"

Blic pre 26 minuta
Udar dronova na Moskvu, raketni napad na Belgorod; drugi dan mirovnih pregovora u Berlinu

Udar dronova na Moskvu, raketni napad na Belgorod; drugi dan mirovnih pregovora u Berlinu

RTS pre 26 minuta
Amerika i Ukrajina nastavljaju pregovore u Berlinu. Zelenski ima važan zahtev, evo šta traži! Vitkof tvrdi: "Napravljen je…

Amerika i Ukrajina nastavljaju pregovore u Berlinu. Zelenski ima važan zahtev, evo šta traži! Vitkof tvrdi: "Napravljen je progres u razgovorima"

Kurir pre 16 minuta
Novi obrt u pregovorima, Kijev odbija povlačenje iz Donbasa

Novi obrt u pregovorima, Kijev odbija povlačenje iz Donbasa

Politika pre 26 minuta
Dolaze i evropski lideri: Danas nastavak razgovora zvaničnika Ukrajine i SAD u Berlinu

Dolaze i evropski lideri: Danas nastavak razgovora zvaničnika Ukrajine i SAD u Berlinu

Večernje novosti pre 6 minuta
„Rusi moraju da osete cenu rata“: Ukrajina izvela napad na jednu od glavnih energetskih stanica u Belgorodu

„Rusi moraju da osete cenu rata“: Ukrajina izvela napad na jednu od glavnih energetskih stanica u Belgorodu

Danas pre 1 sat
Zelenski i američki izaslanici nastavljaju pregovore o mirovnom planu u Berlinu

Zelenski i američki izaslanici nastavljaju pregovore o mirovnom planu u Berlinu

Slobodna Evropa pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusija

Svet, najnovije vesti »

Hrstić: Nije bilo potrebe da javnost zna za pojavu bolesti gube u Hrvatskoj

Hrstić: Nije bilo potrebe da javnost zna za pojavu bolesti gube u Hrvatskoj

RTV pre 21 minuta
Policajci sa Halkidikija tražili mito od vozača u zamenu za brisanje saobraćajnih prekršaja

Policajci sa Halkidikija tražili mito od vozača u zamenu za brisanje saobraćajnih prekršaja

Radio 021 pre 11 minuta
Lokalni mediji objavili su imena dvojice napadača iz Sidneja, za koje se navodi da su otac i sin

Lokalni mediji objavili su imena dvojice napadača iz Sidneja, za koje se navodi da su otac i sin

Euronews pre 21 minuta
Sidnej, dan posle terorističkog napada na plaži Bondi – osumnjičeni otac i sin, Australija u žalosti, najavljene stroge…

Sidnej, dan posle terorističkog napada na plaži Bondi – osumnjičeni otac i sin, Australija u žalosti, najavljene stroge kontrole oružja

RTS pre 26 minuta
Centralna banka Rusije podnela tužbu protiv „Juroklira“ za pokušaj krađe zamrznute imovine

Centralna banka Rusije podnela tužbu protiv „Juroklira“ za pokušaj krađe zamrznute imovine

Sputnik pre 11 minuta