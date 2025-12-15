Ukrajina i Rusija tvrde da su oborile po 130 dronova tokom noći

Ukrajinske i ruske vlasti saopštile su jutros da su iznad svojih teritorija tokom prethodne noći oborile više od 130 dronova, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

Ruske snage su napale Ukrajinu prethodne noći sa 153 jurišna drona tipa Šahed i Gerbera lansirana iz Kurske, Orlovske, Primorsko-Ahtarske, Milerovske, Šatalovske, Šudine i Gvardejske oblasti, saopštilo je jutros ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. Dodalo je da je oborilo 133 drona navodeći. S druge strane, ruske jedinice protivvazdušne odbrane saopštile su da su tokom noći oborile 130 ukrajinskih dronova od kojih se 15 kretalo ka Moskvi. Gradonačelnik Moskve Sergej