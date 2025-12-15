SRCE: Vučić izgubio čak i privid podrške američke administracije

Odustajanje kompanije Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, od izgradnje hotela na mestu kompleksa Generalštaba signal da je vladajuća partija i predsednik Srbije Aleksandar Vučić izgubio čak i privid podrške američke administracije, ocenila je u saopštenju stranka Srbija centar.

Ta opoziciona partija ocenjuje da je Kušner "odbio da bude saučesnik u zatiranju srpske istorije, rasprodaji državne imovine i pokušaju (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića da korumpira (Trampa)", odnosno da je porazno što je od rušenja Generalštaba na kraju odustao Kušner "iz poštovanja prema Beogradu i građanima Srbije - a ne Vučić". "Svetskoj i domaćoj javnosti odavno je postalo jasno da je Vučićev biznis sa Generalštabom postao radioaktivan i da niz