Kalas: Donbas nije Putinov krajnji cilj, danas odluka o novim sankcijama

Politika pre 1 sat
Navela je da rad na reparacijama zajma za Ukrajinu postaje sve teži

BRISEL - Šefica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da preuzimanje Donbasa „neće biti krajnji cilj” ruskog predsednika Vladimira Putina. „Moramo da shvatimo da ako dobije Donbas, onda je tvrđava pala i onda će definitivno nastaviti sa preuzimanjem cele Ukrajine. Ako Ukrajina ode, onda su i drugi regioni u opasnosti”, rekla je Kalas novinarima, prenosi Rojters. Kalas je kazala i da će se danas doneti odluka o novim sankcijama
