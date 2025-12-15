Obradović: U svakoj utakmici izgubiš jednog ili dva igrača

“Bilo je važno da juče odigramo dobro i iako su igrači daleko ušli u crvenu zonu, plašio sam se da ne izađemo kraći za nekog igrača.

Svaka utakmica – izgubiš jednog ili dva igrača. Veliki su stresovi i nije lako reagovati što se tiče same taktike. Imamo još igrače koji se adaptiraju, vraćaju iz povrede. Moramo da učimo iz toga i da se ima dobar stav prema klubu. Postavili smo velike ciljeve ispred sebe, a biće sve teže kada je u pitanju raspored”, rekao je Obradović za klupski sajt. Košarkaši Zvezde otputovali su u Izrael, na utakmicu protiv Hapoela u utorak od 20.05 u Jerusalimu, u 16. kolu