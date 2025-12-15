Ocokoljić: Zadovoljan sam pobedom i prikazanom igrom protiv FMP-a

Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić rekao je posle pobede protiv FMP-a u regionalnoj ABA ligi da je zadovoljan pobedom koja je ostvarena uprkos velikom umoru.

Košarkaši Partizana pobedili su u Železniku ekipu FMP-a rezultatom 91:79 u utakmici 10. kola grupe A ABA lige. "U drugom poluvremenu smo pojačali stepen agresivnosti u odbrani, stekli smo samopouzdanje za igru u napadu i stigli do pobede. S obzirom da smo imali samo jedno prepodne da se spremimo za meč, posle okršaja i pobede nad Zvezdom, ja sam prezadovoljan", rekao je Ocokoljić na konferenciji za medije. Naveo je da vodio računa da rasporedi minutažu igračima