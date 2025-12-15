Ocokoljić: Zadovoljan sam pobedom i prikazanom igrom protiv FMP-a

RTS pre 1 sat
Ocokoljić: Zadovoljan sam pobedom i prikazanom igrom protiv FMP-a

Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić rekao je posle pobede protiv FMP-a u regionalnoj ABA ligi da je zadovoljan pobedom koja je ostvarena uprkos velikom umoru.

Košarkaši Partizana pobedili su u Železniku ekipu FMP-a rezultatom 91:79 u utakmici 10. kola grupe A ABA lige. "U drugom poluvremenu smo pojačali stepen agresivnosti u odbrani, stekli smo samopouzdanje za igru u napadu i stigli do pobede. S obzirom da smo imali samo jedno prepodne da se spremimo za meč, posle okršaja i pobede nad Zvezdom, ja sam prezadovoljan", rekao je Ocokoljić na konferenciji za medije. Naveo je da vodio računa da rasporedi minutažu igračima
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

"Ne možete da shvatite kako se ja osećam, a tek igrači..." Saša Obradović zapretio Partizanu: Igraćemo još i bićemo bolji!…

"Ne možete da shvatite kako se ja osećam, a tek igrači..." Saša Obradović zapretio Partizanu: Igraćemo još i bićemo bolji!

Kurir pre 9 minuta
Obradović o ljudima koji nemaju predstavu i tome šta bi trebalo da znaju

Obradović o ljudima koji nemaju predstavu i tome šta bi trebalo da znaju

Sputnik pre 24 minuta
Šest poena Vukčevića u trijumfu Vašingtona nad Indijanom

Šest poena Vukčevića u trijumfu Vašingtona nad Indijanom

RTS pre 1 sat
Ocokoljić: Zadovoljan sam pobedom i prikazanom igrom protiv FMP-a

Ocokoljić: Zadovoljan sam pobedom i prikazanom igrom protiv FMP-a

Politika pre 5 sati
Vašington pobedio Indijanu, Vukčević ubacio šest poena

Vašington pobedio Indijanu, Vukčević ubacio šest poena

Politika pre 6 sati
Obradović otkrio da je Moneke trenirao i istakao koliko je sve naporno: „Ja sam premoren, a zaista ne mogu da shvatim kako se…

Obradović otkrio da je Moneke trenirao i istakao koliko je sve naporno: „Ja sam premoren, a zaista ne mogu da shvatim kako se osećaju igrači“

Danas pre 7 sati
Košarkaši Partizana pobedili FMP u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili FMP u ABA ligi

Politika pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanFMPABA liga

Sport, najnovije vesti »

Džejms sprečio preokret Finiksa, Lejkersi nastavljaju da pobeđuju

Džejms sprečio preokret Finiksa, Lejkersi nastavljaju da pobeđuju

RTS pre 40 minuta
Lebron stavio tačku, brukanje Baksa, Stefovo herojstvo bez nagrade!

Lebron stavio tačku, brukanje Baksa, Stefovo herojstvo bez nagrade!

Sportske.net pre 44 minuta
Lebron nekako doneo pobedu, Dončić promašio 12 trojki

Lebron nekako doneo pobedu, Dončić promašio 12 trojki

Sport klub pre 24 minuta
Potpuni haos i ludilo u završnici! Dončić i Lejkersi ispustili 20 poena prednosti! Bruks ih šokirao, pa ušao u sukob sa…

Potpuni haos i ludilo u završnici! Dončić i Lejkersi ispustili 20 poena prednosti! Bruks ih šokirao, pa ušao u sukob sa Lebronom, a onda je kralj doneo pobedu

Kurir pre 24 minuta
Stef Kari nadmašio Majkl Džordana i ispisao istoriju NBA lige

Stef Kari nadmašio Majkl Džordana i ispisao istoriju NBA lige

Nova pre 24 minuta