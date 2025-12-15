Cijene nafte prošloga tjedna pale više od četiri posto

SEEbiz pre 2 sata
Cijene nafte prošloga tjedna pale više od četiri posto

LONDON - Na svjetskim su tržištima cijene nafte prošloga tjedna pale više od 4 posto, izgubivši sve dobitke iz prethodna dva tjedna, jer se procjenjuje da će i iduće godine ponuda biti veća od potražnje

Cijena barela na londonskom tržištu pala je prošloga tjedna 4,1 posto, na 61,12 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 4,4 posto, na 57,44 dolara. Nakon dva tjedna blagog rasta, prošloga su tjedna cijene oštro pale jer su trgovce zabrinule prognoze o višku ponude i u idućoj godini. Međunarodna agencija za energiju (IEA) blago je povisila procjenu rasta potražnje u idućoj godini, na 860 tisuća barela dnevno, dok bi ponuda iduće godine trebala porasti
