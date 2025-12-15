Ministar: Cilj za sledeću godinu odvojiti obrazovanje od dnevne politike

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković saopštio je danas da će cilj za to ministarstvo sledeće godine biti odvajanje obrazovanja od dnevne politike, te da je uprkos obustavi rada u visokoškolskim ustanovama u njih uloženo 12 miliona dinara.

On je na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tenološki razvoj i informatičko društvo ocenio da Srbiji treba snažan i stabilan obrazovni sistem. „Mi smo država gde je obrazovanje od fundamentalnog značaja. Najveći kapital u Srbiji su ljudi, a da bi napredovali moraju da budu obrazovani. Ministarstvo je spasilo nastavu u Petoj beogradskoj gimnaziji i u Jovinoj gimnaziji u Novom Sadu time što je prebacilo nastavu u dve osnovne škole“, naveo je Vuk Stanković. On je