Odbor za obrazovanje i nauku prihvatio Informacije o radu četiri ministarstva

RTV  |  Tanjug
BEOGRAD - Članovi Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su danas Informacije o radu Ministarstva prosvete, Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Ministarstva sporta i Ministarstva turizma i omladine (Sektor za omladinu) za period jul - septembar 2025. godine.

Informacije o radu ministarstava predstavili su ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, ministar nauke ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint, ministar sporta Zoran Gajić i pomoćnica ministra turizma i omladine Ivana Antonijević. Stanoković je, predstavljajući izveštaj, istakao da je obrazovni sistem u Srbiji zbog blokada prošao kroz jednu od najvećih kriza u novijoj srpskoj istoriji, ali da je ipak uspostavljena funkcionalnost i da sada treba
