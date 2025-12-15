Partizan jesenji prvak: Zimovao 2023/24. na +1, završio sa -18!

Sport klub pre 42 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
Retko ko je očekivao, ali dogodilo se - Partizan će zimovati kao prvi na tabeli Super lige Srbije i nosi "titulu" jesenjeg prvaka koja znači samo na psihološkom planu.

Posle remija Crvene zvezde sa TSC-om (0:0), izvesno je da će Partizan biti prvi posle 20 kola i dočekati prolećni deo sezone kao lider. Naredne subote biće poznato da li je zimovanje sa prednošću od aktielna četiri boda, više ili manje. Zvezda dočekuje lučansku Mladost, a Partizan je gost IMT-u Loznici. Partizan je bio jesenji prvak i u sezoni 2023/24, posle pobede nad Crvenom zvezdom 20. decembra došao je do zimovanja sa plusom od boda. Zvezda je dovela Milojevića
