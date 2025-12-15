Mićin: Različitost je ono što krasi Festival narodnih nošnji i tradicija

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin prisustvovao je otvaranju jubilarnog 10.

Festivala narodnih nošnji i tradicija u Kisaču i tom prilikom rekao da je različitost ono što krasi ovaj slovački festival, kao i da pripadnici slovačke zajednice mogu da računaju na podršku grada Novog Sada. ''Pre nego što ću doći ovde, dobio sam agendu. Kad sam stizao, moja saradnica mi je rekla da je sve drugačije od agende i mislim da upravo to krasi ovaj događaj'', rekao je Mićin. Mićin je objasnio da je različitost to što krasi festival slovačkih nošnji i da