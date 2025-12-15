Zemljotres u okolini Gnjilana, osetio se u Bujanovcu

Vranje - Slab zemljotres pogodio je Gnjilane na Kosovu i Metohiji u ranim jutarnjim časovima, javio je Republički seizmološki zavod.

Zemljotres magnitude 3 na Rihterovoj skali, sa epicentrom jugozapadno od Gnjilana, desio se jutros oko 7.20 časova. U epicentru jačina zemljotresa iznosila je 4 na Merkalijevoj skali. Zemljotres ove jačine ne može naneti štetu objektima. Zemljotres se osetio i u Bujanovcu i Severnoj Makedoniji.