Barselona dominirala u Parizu - Srbin debitovao u Evroligi

Potpuno je preporodio Ćavi Paskav ekipu Barselone koja je upisala svoju četvrtu pobedu u nizu.

Sada su bili bolji od Pariza u gostima rezultatom 85:69. Barsa sada ima učinak 11/5, dok su Parižani upisali svoj 11 poraz i sada su na skoru od pet pobeda i 11 poraza. Kevin Panter je bio najefikasniji u ekipi Barselone sa 21. poenom, Vil Klajburn nastavlja da igra na sjajnom nivou, pa je sada ubacio 19 poena i dodao 12 skokova. Jedan manje je imao Dario Brisuela, koji je pokazao da zna biti raspoložen i u nekim drugim dvorana, a ne samo u Beogradu. Vili