Litvanci bili iza scene: Sukobili se Ocokoljić i Parker

Sport klub pre 8 minuta  |  Autor: Marko Vlahović
Litvanci bili iza scene: Sukobili se Ocokoljić i Parker

Litvanski portal Basketnjuz piše da su Džabari Parker i Mirko Ocokoljić imali "žustriju" raspravu na vratima svlačionice.

Novina Lukas Malinauskas je objavio tekst na litvanskom portalu Basketnjuz u kojem navodi da je Partizan pod nezapamćenim pritiskom, a da je najveći požar zapravo u odnosu privremenog trenera Mirka Ocokoljića i Džabarija Parkera. Amerikanca je srpski stručnjak najpre ostavio na klupi u drugom poluvremenu večitog derbija, a zatim ga nije uveo u igru protiv Virtusa. Protiv Žalgirisa je Džabari igrao, ali možda bolje da je bilo slično kao u Beogradu sa bolonjskim
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Oštre kritike iz Litvanije: Partizan trenutno izgleda kao najgori tim u Evroligi

Oštre kritike iz Litvanije: Partizan trenutno izgleda kao najgori tim u Evroligi

Danas pre 19 minuta
Litvanci bili iza scene: Sukobili se Ocokoljić i Parker

Litvanci bili iza scene: Sukobili se Ocokoljić i Parker

Sport klub pre 33 minuta
"Izgledaju kao najgori tim u Evroligi - 10% energije na terenu, driblaju, pa bace ciglu"

"Izgledaju kao najgori tim u Evroligi - 10% energije na terenu, driblaju, pa bace ciglu"

B92 pre 59 minuta
Đoan Penjaroja stiže u Partizan! Isplivale nove informacije: Evo kada Španac dolazi u Beograd!

Đoan Penjaroja stiže u Partizan! Isplivale nove informacije: Evo kada Španac dolazi u Beograd!

Kurir pre 1 sat
Džabari Parker ušao u žestoku raspravu sa Mirkom Ocokoljićem?! Litvanski mediji tvrde: Došlo je do haosa u svlačionici…

Džabari Parker ušao u žestoku raspravu sa Mirkom Ocokoljićem?! Litvanski mediji tvrde: Došlo je do haosa u svlačionici Partizana posle epske bruke u Kaunasu!

Kurir pre 1 sat
Kvinsi Miler posle 10 godina u Beogradu: Zvezda može na Fajnal for Evrolige, vidim da to želi

Kvinsi Miler posle 10 godina u Beogradu: Zvezda može na Fajnal for Evrolige, vidim da to želi

Večernje novosti pre 1 sat
Litvanski novinar o Partizanu: Njihovi igrači daju 10% od sebe

Litvanski novinar o Partizanu: Njihovi igrači daju 10% od sebe

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Partizanpožar

Sport, najnovije vesti »

UŽIVO: Veliki promašaji na Marakani, Lučanci muče Zvezdu

UŽIVO: Veliki promašaji na Marakani, Lučanci muče Zvezdu

Sport klub pre 13 minuta
Litvanci bili iza scene: Sukobili se Ocokoljić i Parker

Litvanci bili iza scene: Sukobili se Ocokoljić i Parker

Sport klub pre 8 minuta
Vojvodina posle preokreta pobedila Javor, fudbaleri Radničkog bolji od Železničara

Vojvodina posle preokreta pobedila Javor, fudbaleri Radničkog bolji od Železničara

RTV pre 8 minuta
Voša zimuje na 3. mestu: Javor nije imao snage u finalu 2025.

Voša zimuje na 3. mestu: Javor nije imao snage u finalu 2025.

Sport klub pre 3 minuta
Nadal: Ne verujem da će me Alkaras zvati

Nadal: Ne verujem da će me Alkaras zvati

Sputnik pre 3 minuta