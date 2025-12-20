Litvanci bili iza scene: Sukobili se Ocokoljić i Parker
Sport klub pre 8 minuta | Autor: Marko Vlahović
Litvanski portal Basketnjuz piše da su Džabari Parker i Mirko Ocokoljić imali "žustriju" raspravu na vratima svlačionice.
Novina Lukas Malinauskas je objavio tekst na litvanskom portalu Basketnjuz u kojem navodi da je Partizan pod nezapamćenim pritiskom, a da je najveći požar zapravo u odnosu privremenog trenera Mirka Ocokoljića i Džabarija Parkera. Amerikanca je srpski stručnjak najpre ostavio na klupi u drugom poluvremenu večitog derbija, a zatim ga nije uveo u igru protiv Virtusa. Protiv Žalgirisa je Džabari igrao, ali možda bolje da je bilo slično kao u Beogradu sa bolonjskim