Generalštab: Kušner se povlači, Vučić ljut zbog 'gubitka 750 miliona evra'

Hvala, ali ne - hvala.

Tako otprilike zvuči poruka iz Sjedinjenih Američkih Država povodom planiranog projekta luksuznog kompleksa na mestu porušenog Generalštaba u centru Beograda.

„Pošto značajni projekti treba da ujedinjuju, a ne da dele, i iz poštovanja prema narodu Srbije i gradu Beogradu, povlačimo našu prijavu i povlačimo se u ovom trenutku“, rekao je portparol investicione firme Affinity Partners u vlasništvu Džareda Kušnera za Volstrit džornal (Wall street journal).

Još u maju 2024. godine, agencija Rojters objavila je da je navodno potpisan ugovor države Srbije i Kušnerove firme na 99-godišnji zakup prostora na kojoj je zgrada Generalštaba, pogođene tokom NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999.

„Sve će biti u skladu sa srpskim zakonima, u saradnji sa vladom i relevantnim institucijama nadležne za urbanističko planiranje i zaštitu kulturnog nasleđa“, citirao je Rojters tada saopštenje Kušnerove firma.

Nije precizirana vrednost investicije, niti rok za njen završetak.

Najnovija odluka Trampovog zeta (Kušner je oženjen ćerkom američkog predsednika) objavljena je istog dana kada je Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužni predloga protiv Nikole Selakovića, trenutno ministra kulture, zbog „nezakonitosti prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgrada Generalštaba“.

Dan po objavljivanju odluke Kušnerove firme, predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je ljut, a najavio je i krivične prijave „protiv svih koji su učestvovali u toj hajci (protiv gradnje hotela i drugih objekata na mestu Generalštaba)“.

„Izgubili smo investiciju vrednu najmanje 750 miliona evra", rekao je Vučić novinarima.

On smatra da je odluci Kušnera doprinela, kako je rekao, „hajka i kampanja protiv protiv ljudi koji su odgovorno i ozbiljno obavljali posao".

Najavio je krivične prijave protiv svih koji su u tome učestovali, pa i „protiv onih iz policije, tužilaštva i svih koji su doprineli rušenju i daljem ekonomskom podrivanju Srbije.

Potrebno je, kaže on, sve ocrniti i uništiti, razoriti Srbiju i ostaviti je bez investitora.

BBC na srpskom je poslao pitanja kompaniji Džareda Kušnera o projektu Generalštab, ali do objavljivanja teksta odgovor nije stigao.

Šta piše u ugovoru i kakve bi mogle da budu posledice?

REUTERS/Kent Nishimura/File Photo Džared Kušner, američki biznismen, Trampov zet, ali i njegov važan politički saradnik - učestvuje u tekućim mirovnim pregovorima o okončanju rata u Ukrajini

U martu 2024, Kušner je najavio da će šira investicija njegove kompanije Affinity Partners na Balkanu obuhvatiti projekte u Albaniji i u Beogradu na mestu zgrade nekadašnje vojne komande, gde će biti izgrađeni hoteli, stanovi, prodavnice i kancelarijski prostor.

Kušner, bivši glavni pomoćnik Trampa, osnovao je investicionu firmu nakon što je napustio funkciju u Beloj kući 2021. godine.

Detalji ugovora o 99-godišnjem zakupu države Srbije i Kušnerove firme nisu javno objavljeni, a BBC na srpskom nije imao uvid u njih.

Prema dosad dostupnim informacijama, potpisan je samo jedan ugovor o zajedničkom ulaganju strateškog partnera iz SAD i Srbije, pisao je portal Forbs

U fazi nacrta su bila još dva ugovora koji bi bliže regulisali funkcionisanje planiranog zajedničkog preduzeća.

Takođe i nactrt, ugovora o zakupu zemljišta na 99 godina, kao i model ugovora o prenosu udela u zajedničkoj firmi, naveo je isti izvor.

U slučaju raskida ugovora, Srbija plaća strateškom partneru troškove raskida i preuzima njegov udeo u zajedničkoj kompaniji.

„Oni se sastoje od troškova koje je imao tokom realizacije transakcije i dodatnih milion evra“, piše Forbs

Vučić je rekao da priča oko Generalštaba tek sada u stvari postaje afera.

„Nažalost, za državu i narod mi smo veliki gubitnici.

„Ukupna imovinska šteta koju su nam blokaderi i tužilaštvo napravili je ne manja od 1,5 milijardi evra na različite načine“, rekao je Vučić, aludirajući na antivladine proteste u Srbiji pokrenute posle pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. kada je poginulo 16 ljudi, a još jedna žena teško povređena.

Pogledajte video o studentskom protestu za 'spas Generalštaba'

Šta je prethodilo Kušnerovom povlačenju?

Vlasti u Srbiji učinile su sve da pripreme teren kako bi Kušnerova firma sprovela plan o gradnji luksuznog kompleksa u centru Beograda.

Rušenju zgrade Generalštaba protivili su se neki stručnjaci, politička opozicija, kao i studenti koji su organizovali proteste posle pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Ipak, uprkos protivljenju zaposlenih u Zavodu za zaštitu spomenika kulture, vlasti su sa zgrade Generalštaba skinule svojstvo kulturnog dobra.

A potom je vlast donela poseban zakon (leks specijalis) kako bi se omogućilo rušenje monumentalnih vojnih zgrada, oštećenih u bombardovanju 1999. godine.

„Leks specijalis je iskorišćen kao pravni instrument sa političkim ciljem kako bi se izigrala redovna procedura radi interesa profitne grupacije", izjavio je ranije Stevan Lilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, za BBC na srpskom.

Tokom rasprave u Skupštini Srbije, predstavnici vladajuće koalicije tvrdili su da zgrada Generalštaba ne može da bude obnovljena i da bi, i da može, to mnogo koštalo.

Međutim, drugi, među kojima i arhitekta Bojan Kovačević, tvrde drugačije.

„Zgrada je oštećena tek pet odsto i ne da može, nego mora da se obnovi", rekao je Kovačević u intervjuu za BBC na srpskom.

Uporedo sa pravljanjem terena za početak rušenja zgrade Generalštaba, tekao je (i teče) pravni postupak u vezi sa ovim objektom.

Tužilaštvo za organizovani kriminal je podiglo optužni predlog protiv ministra Nikole Selakovića i još troje ljudi, tereteći ih da su uticali da se sa zgrade Generalštaba skine svojstvo kulturnog dobra.

Selaković je rekao da se „raduje suđenju" kako bi raskrinkao odmetnuto tužilaštvo i dokazao da radi protiv države.

Vučić je rekao da je optužni predlog protiv Selakovića „sramotan i bedan" i da tvrdi da „on (Selaković) nije uzeo ni dinara“.

„Ja želim da odgovorim, ja sam kriv. Ja sam želeo da dođe tako velika investicija u našu zemlju.

„I u tom slučaju ja jedva čekam podizanje optužnog predloga protiv sebe, protiv Aleksandra Vučića kao predsednika Republike", poručio je.

Istog sekunda, dodao je, pomilovaće sve druge protiv kojih eventualno bude podignuta optužnica.

