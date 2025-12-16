Predsednik najavio krivične prijave zbog „hajke“ na investiciju u Generalštab

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će lično podneti krivične prijave protiv svih koji su učestvovali „u hajci za uništenje“ investicije u Generalštab. Istakao da su Srbi majstori „propuštenih prilika“ i pomenuo komšiju i crkavanje krave

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da je Srbija, zbog toga što je Džared Kušner odustao od gradnje hotela na mestu Generalštaba izgubila investiciju vrednu „najmanje 750 miliona evra“ najavio da će lično podneti krivične prijave protiv svih koji su učestvovali „u hajci za uništenje“ te investicije. „Kampanja protiv Generalštaba kreće kao kampanja podrške blokadarskoj hajci protiv ljudi koji su odgovorni i ozbiljno obavljali svoj posao, jer je