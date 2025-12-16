Poslanici u Skupštini postavljali pitanja o NIS-u, rudarenju zlata, Fakultetu srpskih studija

Beta pre 57 minuta

Poslanici u Skupštini Srbije pitali su premijera Đura Macuta i ministre šta se dešava sa Naftnom industrijom Srbije (NIS), kakvi su planovi u vezi sa rudarenjem zlata na planini Rogozna, kada će biti rešena kriza na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru i na koji način je osnovan Fakultet srpskih studija u Nišu.

Branko Pavlović iz poslaničke grupe "Mi - glas iz naroda" pitao je premijera Macuta da li će do kraja nedelje organizovati odlazak delegacije Srbije u Moskvu kako bi bila rešena kriza izazvana uvođenjem američkih sankcija NIS-u.

"Treba čuvati prijateljske i dobre odnose sa Rusijom. Ne treba da dozvolimo da neko sa strane određuje ko u Srbiji može, a ko ne može da posluje. To je teško ugrožavanje suvereniteta", ocenio je Pavlović.

Sonja Pernat iz Pokreta radnika Sloga - Struka kazala je da na planini Rogozna australijska kompanija vrši istraživanja pošto planira da kopa zlato.

"Opet će neki predatori da kopaju. Šta ćemo mi preduzeti po tom pitanju? U Boru i Majdanpeku dozvoljavate decenijama eksploataciju ruda stranim kompanijama, a stanovništvo se suočava sa devastiranom životnom sredinom i minimalnom koristi od rudne rente", rekla je Pernat.

Pavle Grbović iz Pokreta Slobodnih građana (PSG) pitao je ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića i Bezbednosno-informativnu agenciju da li su konačno utvrdili čije su i koje obaveštajne službe organizovale paramilitarni kamp kod izletišta blizu Loznice, gde su obučavane osobe da izazivaju nerede na izborima u Moldaviji.

Tatjana Marković Topalović iz stranke Srbija centar (SRCE) pitala je ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića kada će poslati inspekciju na Državni univerzitet u Novom Pazaru.

"Rektorka Zana Dolićanin, u čiji se akademski kredibilitet sumnja, gasi departmane, otpušta zaposlene, proteruje studente, zapošljava penzionere", kazala je poslanica i upitala kada će nadležni tome stati na put.

Rastislav Dinić iz Zeleno-levog fronta (ZLF) upitao je ministra prosvete da li je novoosnovani Fakultet srpskih studija upisan u sudski registar, da li je podneo zahtev za akreditaciju Nacionalnom akreditacionom telu i zatražio da mu se dostavi dokumentacija u vezi sa osnivanjem te ustanove.

Poslanik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS) Stefan Krkobabić pitao je da li i na koji način vlada planira da olakša i unapredi implementaciju Zakona o socijalnom preduzetništvu.

Počela skupštinska sednica na kojoj će se raspravljati o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Sednica Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu, između ostalog, Predlog kandidata za sudije Ustavnog suda, počela je nešto posle 10 časova.

Predsednica parlamenta Ana Brnabić kazala je da sednici prisustvuje 148 poslanika i da postoje uslovi za rad.

U sali je prisutan mali broj predstavnika opozicije.

Ustavni sud čini 15 sudija, ali u decembru većini ističe mandat, pa su nove kandidate predložili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Narodna skupština.

Sa spiska od deset kandidata Narodne skupštine, predsednik Vučić imenovaće pet sudija Ustavnog suda, a narodna skupština izabraće pet kandidata sa Vučićevog spiska.

Vučić je predložio profesore Pravnog fakulteta u Beogradu Dobrosava Milovanovića i Aleksandra Gajića, direktorku Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Ivanu Stevanović, bivšu ministarku pravde Maju Popović, predavačicu na Pravosudnoj akademiji Olgu Tešović, pravnika Mihajla Rabrenovića, bivšu državnu sekretarku Biljanu Pavlović, Milana Rapajića sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Bojana Tubića sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu i Draganu Kolarić koja je sutkinja Ustavnog suda od 2016. godine.

Narodna skupština predložila je profesore Pravnog fakulteta u Novom Sadu Zorana Lončara i Atilu Dudaša, predsednicu Ustavnog suda od 2016. godine Snežanu Marković, Nikolu Banjca sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Jelenu Deretić koja je pomoćnica ministra pravde Nenada Vujića, sutkinju Apelacionog suda u Novom Sadu Slobodanku Gutović, sutkinju Ustavnog suda od 2019. godine Tatjanu Đurkić, advokata Mihaila Pavlovića i Jelenu Vučković sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu.

Poslanici će raspravljati i o izmenama Zakona o državnim službenicima, sporazumu između Vlade Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti prevencije, ograničavanja i ublažavanja posledica od katastrofa, Predlogu zaključka povodom predstavljanja izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2025. godinu kao i o izveštajima više komisija.

(Beta, 16.12.2025)