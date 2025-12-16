Amerika gazi Putinove crvene linije?! Ono što je dogovoreno u Berlinu se Kremlju nimalo neće svideti: Da li je moguć brz kraj rata?

Blic pre 49 minuta
Amerika gazi Putinove crvene linije?! Ono što je dogovoreno u Berlinu se Kremlju nimalo neće svideti: Da li je moguć brz kraj…
Pozicije Rusije i Zapada ostaju suštinski suprotstavljene, posebno u vezi sa prisustvom NATO trupa na ukrajinskom tlu Predlozi uključuju multinacionalne snage za podršku Ukrajini, pravno obavezne garancije i podršku u infrastrukturnoj obnovi Glavna tema pregovora Ukrajine i Amerike u Berlinu, u kojima su učestvovali i evropski lideri, bile su bezbednosne garancije za Kijev u slučaju kraja rata. Volodimir Zelenski pristao je da se odrekne članstva u NATO savezu u
Potpisan sporazum o Komisiji za procenu ratne štete u Ukrajini; Tusk: Zaštita istočne granice NATO-a zajednička odgovornost

UKRAJINSKA KRIZA: Rusi kontrolišu Kupjansk; Zelenski: Mirovni planovi biće predstavljeni Rusiji za nekoliko dana

Tramp tvrdi jedno, Kremlj drugo: Evo kada su Putin i Tramp zaista poslednji put razgovarali

Milanović: Neodgovorna grupa ljudi izdaje naređenja jer znaju da za to sutra neće odgovarati

Zelenski presekao: Ne damo Donbas, ni sada ni ikada

Cene nafte pale na najniži nivo od 2021. godine

"To je trebalo da urade na početku rata" Milanović o zamrzavanju ruskih sredstava: Ona su suvereno vlasništvo i ne diraju se

NATOUkrajinaRusijaBerlinKijevVladimir ZelenskiGaza

Ukrajina uništila rusku podmornicu podvodnim dronovima

Mađarska blokirala stav o proširenju EU

Rim otvorio dve nove stanice metroa, uključujući i stanicu kod Koloseuma - sa arheološkim otkrićima

Potpisan sporazum o Komisiji za procenu ratne štete u Ukrajini; Tusk: Zaštita istočne granice NATO-a zajednička odgovornost

"Rusima smo razneli 'Uragan', neutralisali vojnike u Pokrovsku": Ukrajinske specijalne snage prikazale snimak napada (video)

