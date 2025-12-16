Amerika gazi Putinove crvene linije?! Ono što je dogovoreno u Berlinu se Kremlju nimalo neće svideti: Da li je moguć brz kraj rata?

Pozicije Rusije i Zapada ostaju suštinski suprotstavljene, posebno u vezi sa prisustvom NATO trupa na ukrajinskom tlu Predlozi uključuju multinacionalne snage za podršku Ukrajini, pravno obavezne garancije i podršku u infrastrukturnoj obnovi Glavna tema pregovora Ukrajine i Amerike u Berlinu, u kojima su učestvovali i evropski lideri, bile su bezbednosne garancije za Kijev u slučaju kraja rata. Volodimir Zelenski pristao je da se odrekne članstva u NATO savezu u