(Foto, video) Rekonstrukcija ubistva Beograđanke Ane Volš Brajan je ubio, pa tvrdio da je telo našao u krevetu?! Ovo su dokazi koji su sve šokirali: Ulivaju jezu

Blic pre 20 minuta
(Foto, video) Rekonstrukcija ubistva Beograđanke Ane Volš Brajan je ubio, pa tvrdio da je telo našao u krevetu?! Ovo su dokazi…
Brajanu Volšu se sudilo za ubistvo njegove supruge, Ane Volš, rodom iz Srbije Porota u Dedhemu, Masačusets, ga je proglasila krivim za ubistvo prvog stepena, što podrazumeva doživotnu kaznu zatvora Suđenje Brajanu Volšu za ubistvo supruge, Beograđanke Ane Volš je završeno, a porota u Dedhemu, Masačusets, odlučila je da je Volš kriv i sada mu preti kazna doživotnog zatvora. Na suđenju je iznet niz dokaza i predmeta koji ukazuju na to da je Brajan počinio ubistvo,
