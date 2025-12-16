Misteriozna smrt kod Mostara: Mrtav muškarac pronađen u automobilu

Blic pre 5 sati
Misteriozna smrt kod Mostara: Mrtav muškarac pronađen u automobilu

Lekar je potvrdio smrt na licu mesta, uzrok smrti nije otkriven Kantonalni tužilac je obavio uviđaj i pokrenute su istrage U selu Đubrani na području Raške Gore severno od Mostara večeras je pronađeno beživotno telo muškarca.

Kako je za "Avaz" potvrdila Ilijana Miloš, portparol Uprave policije MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona, telo se nalazilo u automobilu. Odmah je na lice mesta uz policijsku patrolu upućena ekipa Hitne pomoći Mostar, čiji je dežurni lekar samo mogao da konstatuje smrt. Nije saopšteno kako je muškarac preminuo. O svemu je obavešten dežurni kantonalni tužilac koji je obavio uviđaj, a preduzete su sve neophodne istražne radnje. (Avaz)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Jeziv prizor kod Mostara: Telo pronađeno u automobilu

Jeziv prizor kod Mostara: Telo pronađeno u automobilu

Mondo pre 3 sata
Užas kod Mostara: Mladić (29) pronađen mrtav u automobilu, bio pripadnik OS BiH

Užas kod Mostara: Mladić (29) pronađen mrtav u automobilu, bio pripadnik OS BiH

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPRaškaMostar

Balkan, najnovije vesti »

Jeziv prizor kod Mostara: Telo pronađeno u automobilu

Jeziv prizor kod Mostara: Telo pronađeno u automobilu

Mondo pre 3 sata
Misteriozna smrt kod Mostara: Mrtav muškarac pronađen u automobilu

Misteriozna smrt kod Mostara: Mrtav muškarac pronađen u automobilu

Blic pre 5 sati
Užas kod Mostara: Mladić (29) pronađen mrtav u automobilu, bio pripadnik OS BiH

Užas kod Mostara: Mladić (29) pronađen mrtav u automobilu, bio pripadnik OS BiH

Blic pre 5 sati
Šmitov pokušaj da jednim udarcem „ubije“ Dodikovu i Stevandićevu stranku

Šmitov pokušaj da jednim udarcem „ubije“ Dodikovu i Stevandićevu stranku

Vesti online pre 1 dan
Vozio automobil između grobova, sve je snimljeno: Balkanci se krste - "Ovde ne prolaze ni mrtvačka kola"

Vozio automobil između grobova, sve je snimljeno: Balkanci se krste - "Ovde ne prolaze ni mrtvačka kola"

Telegraf pre 1 dan