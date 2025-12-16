Misteriozna smrt kod Mostara: Mrtav muškarac pronađen u automobilu

Lekar je potvrdio smrt na licu mesta, uzrok smrti nije otkriven Kantonalni tužilac je obavio uviđaj i pokrenute su istrage U selu Đubrani na području Raške Gore severno od Mostara večeras je pronađeno beživotno telo muškarca.

Kako je za "Avaz" potvrdila Ilijana Miloš, portparol Uprave policije MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona, telo se nalazilo u automobilu. Odmah je na lice mesta uz policijsku patrolu upućena ekipa Hitne pomoći Mostar, čiji je dežurni lekar samo mogao da konstatuje smrt. Nije saopšteno kako je muškarac preminuo. O svemu je obavešten dežurni kantonalni tužilac koji je obavio uviđaj, a preduzete su sve neophodne istražne radnje. (Avaz)