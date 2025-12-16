Užas kod Mostara: Mladić (29) pronađen mrtav u automobilu, bio pripadnik OS BiH

Beživotno telo mladića pronađeno u automobilu u Đubranima kod Mostara.

Automobil lociran na osamljenom mestu pored kapelice i groblja. Nakon obavljenog uviđaja u selu Đubrani na području Raške Gore severno od Mostara gde je u automobilu pronađeno beživotno telo muške osobe, utvrđeno je da se radi o M. K. (29), rođenom u Novoj Biloj, inače, pripadniku Oružanih snaga BiH, potvrđeno je iz Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona. Potraga za nesrećnim mladićem je trajala, gotovo, od juče od 11 sati kada je s porodicom ostvario