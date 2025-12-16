Zelenski se bori da NATO štiti Ukrajinu

Bloomberg Adria pre 45 minuta  |  Nenad Radičević
Zelenski se bori da NATO štiti Ukrajinu

Amerikom predvođeni pregovori o prekidu rata u Ukrajini od nedelje su u Berlinu prvi put značajnije uključili i predstavnike država članice Evropske unije, dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prvi put otvoreno ponudio da Kijev zarad mira odustane od članstva u NATO-u.

Osim toga, čini se da Kijev spreman i na ograničenja koja se tiču veličine ukrajinskih vojnih snaga, ali zahteva da dobije od NATO-a "pravno obavezujuće" garancije za bezbednost, to jest da se i na nju iako nije članica alijanse odnosi član 5. Vašingtonskog sporazuma koji propisuje kolektivnu odbranu ukoliko je neka od članica napadnuta. Nakon dva dana intenzivnih berlinskih razgovora američkih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera sa predstavnicima
NATOEvropska UnijaUkrajinaBerlinKijevVladimir Zelenski

