Brajan Volš proglašen krivim za ubistvo svoje supruge Ane

Porota suda u Masačusetsu proglasila je Brajana Volša krivim za ubistvo supruge Ane.

Porota je odlučila da je Brajan Volš kriv za ubistvo supruge Ane Volš, koja je poreklom iz Srbije, javlja Si-En-En. Očekuje se da će Volš biti osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta – što je obavezna kazna za ubistvo prvog stepena u Masačusetsu. Tokom suđenja u novembru, Brajan Volš je priznao da je uklonio telo supruge i da je lagao policiju, ali se nije izjasnio da je kriv za njeno ubistvo. Njegovi advokati tvrdili su da se uspaničio nakon što