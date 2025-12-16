Brajan Volš proglašen krivim za ubistvo svoje supruge Ane

Danas pre 5 sati  |  RTS
Brajan Volš proglašen krivim za ubistvo svoje supruge Ane

Porota suda u Masačusetsu proglasila je Brajana Volša krivim za ubistvo supruge Ane.

Porota je odlučila da je Brajan Volš kriv za ubistvo supruge Ane Volš, koja je poreklom iz Srbije, javlja Si-En-En. Očekuje se da će Volš biti osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta – što je obavezna kazna za ubistvo prvog stepena u Masačusetsu. Tokom suđenja u novembru, Brajan Volš je priznao da je uklonio telo supruge i da je lagao policiju, ali se nije izjasnio da je kriv za njeno ubistvo. Njegovi advokati tvrdili su da se uspaničio nakon što
