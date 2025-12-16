Generalštab: Kušner se povlači, Vučić ljut zbog ‘gubitka 750 miliona evra’

Hvala, ali ne – hvala. Tako otprilike zvuči poruka iz Sjedinjenih Američkih Država povodom planiranog projekta luksuznog kompleksa na mestu porušenog Generalštaba u centru Beograda. „Pošto značajni projekti treba da ujedinjuju, a ne da dele, i iz poštovanja prema narodu Srbije i gradu Beogradu, povlačimo našu prijavu i povlačimo se u ovom trenutku“, rekao je portparol investicione firme Affinity Partners u vlasništvu Džareda Kušnera za Volstrit džornal (Wall street