Generalštab: Kušner se povlači, Vučić ljut zbog ‘gubitka 750 miliona evra’

Danas pre 5 sati  |  BBC News na srpskom
Hvala, ali ne – hvala. Tako otprilike zvuči poruka iz Sjedinjenih Američkih Država povodom planiranog projekta luksuznog kompleksa na mestu porušenog Generalštaba u centru Beograda. „Pošto značajni projekti treba da ujedinjuju, a ne da dele, i iz poštovanja prema narodu Srbije i gradu Beogradu, povlačimo našu prijavu i povlačimo se u ovom trenutku“, rekao je portparol investicione firme Affinity Partners u vlasništvu Džareda Kušnera za Volstrit džornal (Wall street
