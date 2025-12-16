Selaković se "junački drži", ali tu je i predsednik da stane u zaštitu: Od neprijatnih pitanja brani se uobičajeno - napadom na novinare

N1 Info pre 1 sat  |  Mladen Savatović
Selaković se "junački drži", ali tu je i predsednik da stane u zaštitu: Od neprijatnih pitanja brani se uobičajeno - napadom…

Da će da abolira ministra kulture, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je i danas.

I ne samo ministra, već sve protiv kojih se pokrene bilo kakav postupak jer, kako kaže, prava adresa za tužioce i sudije je on. Prvi put još od 1993. vodi se postupak protiv jednog aktuelnog ministra. Predsednik Vlade Selakoviću ne traži ostavku, ne očekuje je ni predsednik Republike. "Što se mene tiče, taj optužni predlog je sramotan, bedan, odvratna politička manipulacija", ocenio je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije. Otkriva predsednik - ministar Selaković mu
