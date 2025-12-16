Dan uživo: Generalštab ostao, vlast se urušava

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
U Danu uživo govorimo o odustajanju zeta Donalda Trampa, Džareda Kuŝnera od projekta Generalštab, posle podizanja optužnog predloga Tužilaštva za organizovani kriminal protiv ministra u Vladi Srbije Nikole Selakovića, zbog uĉestvovanja u falsifikovanju odluke Zavoda za zaštitu spomenika kulture i skidanja zaštite sa kulturnog nasleđa.

O tome razgovaramo sa istoriĉarom umetnosti Markom Bogdanovićem. Sa novinarkom Nova.rs i Radara Natašom Latković razgovaramo o njenom članku o firmi bez ijednog zaposlenog koja je dobila od države posao izgradnje zgrade u okviru komoleksa autobuske i železniĉke stanice na Novom Beogradu. U dnevnoj analizi Dana uživo Sofija Popović iz European Western Balknsa nam objašnjava da li postoji šansa da Srbija sustigne Crnu Goru i Albaniju na putu ka brzom članstvu u EU,
Vučić: Izgubili smo investiciju vrednu najmanje 750 miliona evra zbog kampanje Generalštab; Ulažemo novac u naoružanje da…

RTV pre 1 sat
Brnabić o Generalštabu: Povlačenje investicije nije pobeda za Srbiju

NIN pre 1 sat
Brnabić: Svaka navodna "pobeda" blokadera znači da je Srbija nešto izgubila

Euronews pre 2 sata
(VIDEO) Vučić na pitanja novinara N1 odgovarao uvredama, neistinama, pa zapretio: Naučiću vas redu kad već roditelji nisu

N1 Info pre 2 sata
Profesor Krstić: Povlačenje Kušnera pokazuje da ulagači gaje skepsu po pitanju legalnosti

N1 Info pre 2 sata
Anđelković: Kušner i Tramp su procenili da Vučić ubrzano tone i da je s njim svaki posao štetan

N1 Info pre 4 sati
Generalštab: Kušner se povlači, Vučić ljut zbog ‘gubitka 750 miliona evra’

Danas pre 4 sati
Crna GoraVlada SrbijeOrganizovani kriminalSofijaTužilaštvoEUAlbanijaDonald Tramp

Vučić na venčanje pošao sa tuđim mirazom, pa sad sledi igra ko će koga prvi da proda u SNS

Danas pre 45 minuta
Antonio Stasi preuzeo dužnost šefa Vojne kancelarije NATO-a za vezu u Beogradu

Danas pre 30 minuta
Sednica Skupštine, poslanici raspravljali o kandidatima za sudije Ustavnog suda

RTS pre 4 minuta
(BLOG) Vlast i opozicija u klinču oko izbora sudija Ustavnog suda: "Biraju ih oni koji su za 13 godina vladavine razvalili…

(BLOG) Vlast i opozicija u klinču oko izbora sudija Ustavnog suda: "Biraju ih oni koji su za 13 godina vladavine razvalili pravosuđe"

N1 Info pre 29 minuta
Dan uživo: Generalštab ostao, vlast se urušava

N1 Info pre 1 sat