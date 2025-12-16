Dan uživo: Generalštab ostao, vlast se urušava

U Danu uživo govorimo o odustajanju zeta Donalda Trampa, Džareda Kuŝnera od projekta Generalštab, posle podizanja optužnog predloga Tužilaštva za organizovani kriminal protiv ministra u Vladi Srbije Nikole Selakovića, zbog uĉestvovanja u falsifikovanju odluke Zavoda za zaštitu spomenika kulture i skidanja zaštite sa kulturnog nasleđa.

O tome razgovaramo sa istoriĉarom umetnosti Markom Bogdanovićem. Sa novinarkom Nova.rs i Radara Natašom Latković razgovaramo o njenom članku o firmi bez ijednog zaposlenog koja je dobila od države posao izgradnje zgrade u okviru komoleksa autobuske i železniĉke stanice na Novom Beogradu. U dnevnoj analizi Dana uživo Sofija Popović iz European Western Balknsa nam objašnjava da li postoji šansa da Srbija sustigne Crnu Goru i Albaniju na putu ka brzom članstvu u EU,