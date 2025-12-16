Nik Rajner, sin ubijenog režisera Roba Rajnera i njegove supruge Mišel, uhapšen i optužen za ubistvo

Nakon smrti američkog režisera Roba Rajnera i njegove supruge Mišel Singer Rajner, u Los Anđelesu je uhapšen njihov sin Nik, i optužen je za ubistvo, javlja večeras Si-En-En (CNN) pozivajući se na izjavu šefa gradske policije.

Prema zatvorskoj dokumentaciji, Nik Rajner (32) odveden je danas u pritvor pošto su tela njegovih roditelja pronađena u njihovom domu u Brentvudu. Nik Rajner je optužen za ubistvo, a kaucija je određena na četiri miliona dolara, izjavio je šef losanđeloske policije Džim Mekdonald. Više detalja o slučaju nije pružio. Da istražitelji ispituju jednog člana porodice Rajner u vezi sa smrću slavnog režisera i njegove supruge isprva je bilo potvrđeno i CNN-u i AP-u, iz