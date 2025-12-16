Sin holivudskog reditelja Roba Rajnera uhapšen zbog sumnje da je ubio roditelje

Danas pre 7 sati  |  BBC News na srpskom
Sin holivudskog reditelja Roba Rajnera uhapšen zbog sumnje da je ubio roditelje

Policija je uhapsila Nika Rajnera, sina slavnog reditelja Roba Rajnera, zbog sumnje da je ubio roditelje.

Rob i njegova supruga Mišel pronađeni su mrtvi u njihovom domu u Los Anđelesu. Dan kasnije priveden je njihov sin Nik, koji se godinama borio sa zavisnošću. Njemu je određena kaucija od četiri miliona dolara, potvrdila je policija Los Anđelesa. Policija je pozvana u kuću para 14. decembra popodne u elitnom naselju Brentvud u Los Anđelesu, u kojem žive mnogi poznati. Policija je saopštila da su 78-godišnji muškarac i 68-godišnja žena proglašeni mrtvima na licu
Danas pre 6 sati
