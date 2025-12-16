Novi detalji terorističkog napada u Australiji: Osumnjičeni putovali na Filipine, bili inspirisani Islamskom državom

Danas pre 1 sat  |  S. D.
Novi detalji terorističkog napada u Australiji: Osumnjičeni putovali na Filipine, bili inspirisani Islamskom državom

Otac i sin, osumnjičeni za masakr koji se u nedelju dogodio na čuvenoj sidnejskoj plaži Bondi, bili su „vođeni ideologijom Islamske države“, saopštila je policija, dok su vlasti Filipina potvrdile da su nedavno putovali u deo te zemlje koji je dugo bio žarište ekstremizma, piše CNN.

Desetine ljudi okupile su se rano jutros na sidnejskoj plaži Bondi kako bi odale počast za 15 ubijenih u pucnjavi na festivalu Hanuke u nedelju, što je najteža masovna pucnjava u Australiji u gotovo 30 godina, preneo je Rojters. Broj poginulih iznosi 16, uključujući jednog od napadača, pedesetogodišnjeg Sajida Akrama koga je policija ubila u nedelju. Njegov 24-godišnji sin Navedu Akram nalazi se u kritičnom stanju u bolnici, saopštila je policija u ponedeljak.
