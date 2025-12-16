Počela sednica Skupštine: Na dnevnom redu izbor sudija Ustavnog suda i Zaključak o izveštaju EK

Sednica Skupštine Srbije, na čijem je dnevnom redu 19 tačaka, uključujući predloge kandidata za sudije Ustavnog suda i Izveštaj Evropske komisije u Srbiji, počela je u 10 časova.

Odbor za ustavna i zakonodavna pitanja je na sastanku u ponedeljak, 15. decembra prihvatio kandidate za sudije Ustavnog suda koje su predložili predsednik Srbije i predsednica Narodne skupštine. Na dnevnom redu su i izmene Zakona o državnim službenicima, koje je predložila Vlada. Ovim izmenama uređuju se pitanja rada državne uprave i status zaposlenih u javnoj službi. Skupština će se baviti i međunarodnim pitanjima, među kojima je i potvrđivanje sporazuma sa