BBC najavio da će izneti odbranu na tužbu koju je podneo Tramp

BBC je saopštio da će izneti svoju odbranu na tužbu koju je podneo američki predsednik Donald Tramp protiv britanskog javnog servisa zbog montaže njegovog govora od 6. januara 2021. u dokumentarcu "Panorama". "Kao što smo već jasno stavili do znanja, mi ćemo se braniti u ovom slučaju", rekao je portparol BBC-a.

On je dodao i da se medijski servis neće više oglašavati o sudskim postupcima koji su u toku. BBC se prošlog meseca izvinio Trampu, ali je odbacio njegove zahteve za odštetu i nije se složio da postoji "osnov za tužbu za klevetu". Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp podneo je danas tužbu za klevetu protiv britanskog javnog servisa BBC-a zbog dokumentarca u kojem su, prema navodima tužbe, montirani delovi njegovog govora od 6. januara 2021. godine,