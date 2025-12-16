BBC najavio da će izneti odbranu na tužbu koju je podneo Tramp, a u kojoj traži 10 milijardi dolara odštete

Blic pre 3 sata
BBC najavio da će izneti odbranu na tužbu koju je podneo Tramp, a u kojoj traži 10 milijardi dolara odštete
BBC je saopštio da će izneti odbranu na tužbu i odbacio zahteve za odštetu i klevetu Trampov pravni tim traži ukupno 10 milijardi dolara odštete za obe tačke BBC je saopštio da će izneti svoju odbranu na tužbu koju je podneo američki predsednik Donald Tramp protiv britanskog javnog servisa zbog montaže njegovog govora od 6. januara 2021. u dokumentarcu "Panorama". - Kao što smo već jasno stavili do znanja, mi ćemo se braniti u ovom slučaju - rekao je portparol
