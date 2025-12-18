UKRAJINSKA KRIZA: Orban: Zamrznuta ruska imovina skinuta s dnevnog reda samita EU; Senat SAD odobrio pomoć Kijevu

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.394. dan. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je pitanje korišćenja zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini skinuto s dnevnog reda samita EU koji počinje u Briselu. Američki Senat odobrio je odbrambeni budžet za Ukrajinu od 400 miliona dolara.

Ruska vojska je tokom ove godine osvojila više od 300 naselja, uključujući velike gradove koje je Ukrajina pretvorila u utvrđena uporišta, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin. Najavio je da će raketni sistem "orešnik" biti stavljen u borbenu gotovost do kraja godine. Naglasio je i da su netačne tvrdnje da Rusija navodno predstavlja pretnju Evropi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je objavio da postoje signali iz Moskve da planiraju da ratuju i
