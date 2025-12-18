Peskov: Odnosi Rusije i SAD fokusirani su na rešenje ukrajinske krize

MOSKVA - Dijalog između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država trenutno je fokusiran na rešenje ukrajinske krize, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, ističući da su odnosi dve zemlje i dalje "u ruinama", ali da postoji obostrana volja za dijalog.

"Nadamo se da dok budemo napredovali po pitanju Ukrajine možemo nastaviti i da oživljavamo odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je Peskov za list Izvestija. Naveo je da i američka strana smatra da postoji veliki potencijal kad su u pitanju odnosi sa Moskvom. Govoreći o inicijativi SAD za uspostvaljanje grupe Kor 5 (Core 5), odnosno ekonomske grupe koju bi činile SAD, Rusija, Kina, Indija i Japan, on je rekao da je Kremlj upoznat sa idejom, ali ne i sa