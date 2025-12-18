UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Sve hitnije da Ukrajina obezbedi nova sredstva za narednu godinu; Rusija: Pogođene ukrajinske fabrike za montažu dronova

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.394. dan. Lideri Evropske unije danas će odlučivati o finansiranju Ukrajine u 2026. i 2027. godini kako bi mogla da nastavi sukob sa Rusijom. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da je uverena da će lideri Evropske unije postići dogovor o korišćenju zamrznute ruske imovine. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su pogođene ukrajinske fabrike za montažu dronova dugog dometa i energetska postrojenja.

- Kremlj: Rusija će kontaktirati SAD povodom informacija o pregovorima s Ukrajini Rusija se priprema da kontaktira Sjedinjene Američke Države kako bi dobila informacije o rezultatima njihovog rada sa Ukrajincima i Evropljanjima na rešenju ukrajinske krize, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, a javlja RIA Novosti. - Peskov: Odnosi Rusije i SAD fokusirani su na rešenje ukrajinske krize Dijalog između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država trenutno je