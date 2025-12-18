UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Sve hitnije da Ukrajina obezbedi nova sredstva za narednu godinu; Rusija: Pogođene ukrajinske fabrike za montažu dronova

RTV pre 3 sata  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Sve hitnije da Ukrajina obezbedi nova sredstva za narednu godinu; Rusija: Pogođene ukrajinske…

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.394. dan. Lideri Evropske unije danas će odlučivati o finansiranju Ukrajine u 2026. i 2027. godini kako bi mogla da nastavi sukob sa Rusijom. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da je uverena da će lideri Evropske unije postići dogovor o korišćenju zamrznute ruske imovine. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su pogođene ukrajinske fabrike za montažu dronova dugog dometa i energetska postrojenja.

- Kremlj: Rusija će kontaktirati SAD povodom informacija o pregovorima s Ukrajini Rusija se priprema da kontaktira Sjedinjene Američke Države kako bi dobila informacije o rezultatima njihovog rada sa Ukrajincima i Evropljanjima na rešenju ukrajinske krize, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, a javlja RIA Novosti. - Peskov: Odnosi Rusije i SAD fokusirani su na rešenje ukrajinske krize Dijalog između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država trenutno je
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Lideri EU saglasni da Ukrajina dobije zajam od zamrznutih ruskih sredstava; Moskva preti odmazdom

Lideri EU saglasni da Ukrajina dobije zajam od zamrznutih ruskih sredstava; Moskva preti odmazdom

RTS pre 0 minuta
Belgija u strahu od tajne ruske službe: zastrašivanje političara i finansijskih rukovodilaca kako bi se blokiralo otimanje…

Belgija u strahu od tajne ruske službe: zastrašivanje političara i finansijskih rukovodilaca kako bi se blokiralo otimanje imovine

Kurir pre 15 minuta
Panika: Evropa drhti zbog ruske tajne službe

Panika: Evropa drhti zbog ruske tajne službe

B92 pre 25 minuta
Uživo NATO zatvorio vrata Ukrajini, baltičke države kopaju bunkere: Evropa se sprema za rat!

Uživo NATO zatvorio vrata Ukrajini, baltičke države kopaju bunkere: Evropa se sprema za rat!

Alo pre 1 sat
Zelenski doputovao u Varšavu, planiran susret s Navrockim i Tuskom

Zelenski doputovao u Varšavu, planiran susret s Navrockim i Tuskom

Politika pre 2 sata
Peskov: Odnosi Rusije i SAD fokusirani su na rešenje ukrajinske krize

Peskov: Odnosi Rusije i SAD fokusirani su na rešenje ukrajinske krize

RTV pre 6 sati
Preplašeni zbog odmazde Kremlja! Zamrznuta ruska imovina u centru sukoba u EU: Sudbina Ukrajine zavisi od ove zemlje, a Kremlj…

Preplašeni zbog odmazde Kremlja! Zamrznuta ruska imovina u centru sukoba u EU: Sudbina Ukrajine zavisi od ove zemlje, a Kremlj joj preti i već je na udaru

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinEvropska UnijaBudžetMoskvaUkrajinaBriselEUSenatRusijaKijevDolarVladimir ZelenskiViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Ruski list o slučaju Generalštab: Vučić preti, sve neminovno vodi ka jačanju sukoba sa tužilaštvom

Ruski list o slučaju Generalštab: Vučić preti, sve neminovno vodi ka jačanju sukoba sa tužilaštvom

Danas pre 20 minuta
Došao na plažu da popije kafu, a onda je ceo svet saznao za njega! Heroj iz Sidneja postao milioner preko noći: Skočio na…

Došao na plažu da popije kafu, a onda je ceo svet saznao za njega! Heroj iz Sidneja postao milioner preko noći: Skočio na napadača i oteo mu pušku

Blic pre 20 minuta
Ništa od dogovora u Briselu Lideri EU nemaju rešenje za ključni problem Ukrajine: Ova zemlja strahuje od odmazde Rusa…

Ništa od dogovora u Briselu Lideri EU nemaju rešenje za ključni problem Ukrajine: Ova zemlja strahuje od odmazde Rusa, zvaničnici spremili plan "B"

Blic pre 10 minuta
Tijana Jovanović iz „My Voice, My Choice“ za Danas: Žene iz zemalja sa restriktivnim zakonima snose ogroman teret da bi…

Tijana Jovanović iz „My Voice, My Choice“ za Danas: Žene iz zemalja sa restriktivnim zakonima snose ogroman teret da bi ostvarile pravo na abortus

Danas pre 1 sat
Tramp ponovo pritisnuo Zelenskog: Poslao kratku, ali jasnu poruku: "Svaki put kada odugovlačite, Putin..."

Tramp ponovo pritisnuo Zelenskog: Poslao kratku, ali jasnu poruku: "Svaki put kada odugovlačite, Putin..."

Blic pre 1 sat