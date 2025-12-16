Rekord svih vremena: Ilon Mask najbogatiji čovek u istoriji čovečanstva

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Rekord svih vremena: Ilon Mask najbogatiji čovek u istoriji čovečanstva

Ilon Mask, najbogatija osoba na svetu, premašio je 600 milijardi dolara neto vrednosti, postajući prvi čovek u istoriji čije bogatstvo je dostiglo ovu granicu, preneo je Forbs.

Rast Maskovog bogatstva povezan je sa procenom vrednosti njegove kompanije za rakete "SpaceX", koja je nedavno procenjena na 800 milijardi dolara, u odnosu na 400 milijardi u avgustu. Mask poseduje oko 42 odsto kompanije, što mu je donelo dodatnih 168 milijardi dolara, a ukupno bogatstvo procenjeno je na 677 milijardi dolara. Kompaniji "SpaceX" mogla bi 2026. skočiti vrednost toliko da bi Mask potencijalno postao prvi trilioner na svetu. Pored "SpaceX"-a, Mask
Ključne reči

DolarIlon MaskSpaceX

