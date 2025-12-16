Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 45 minuta  |  Aleksandar Blagić
Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,3615 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, a od početka godine je oslabio za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru u ponedeljak niži je za 0,5 odsto i iznosi 99,7633 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 3,4 odsto, a od početka godine jači za 0,4 odsto.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,3615 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3615 dinara

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs evrakurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 45 minuta
U januaru kreće isplata uvećanih penzija: Evo kome sledi veći iznos na čeku i za koliko

U januaru kreće isplata uvećanih penzija: Evo kome sledi veći iznos na čeku i za koliko

Alo pre 20 minuta
Zrenjanin oživljava stare zanate: Komadi iz 18. i 19. veka sačuvani od propadanja, umetnici predstavili rukotvorine (foto)

Zrenjanin oživljava stare zanate: Komadi iz 18. i 19. veka sačuvani od propadanja, umetnici predstavili rukotvorine (foto)

Kurir pre 1 sat
Koliki je najniži iznos penzije u Srbiji? Evo koliko država garantuje penzionerima

Koliki je najniži iznos penzije u Srbiji? Evo koliko država garantuje penzionerima

Blic pre 1 sat
Oboren svetski rekord prodajom penthausa u Dubaiju: Od cene boli glava, a nalazi se u najluksuznijem kompleksu na svetu! I…

Oboren svetski rekord prodajom penthausa u Dubaiju: Od cene boli glava, a nalazi se u najluksuznijem kompleksu na svetu! I Nejmar i Bočeli tu imaju lokal

Kurir pre 4 sati