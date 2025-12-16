(VIDEO) Vučić na pitanja novinara N1 odgovarao uvredama, neistinama, pa zapretio: Naučiću vas redu kad već roditelji nisu

N1 Info pre 57 minuta  |  N1 Beograd
(VIDEO) Vučić na pitanja novinara N1 odgovarao uvredama, neistinama, pa zapretio: Naučiću vas redu kad već roditelji nisu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić burno je reagovao na pitanja novinara N1 Mladena Savatovića o slučaju "Generalštab" i optužnom predlogu Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) protiv ministra kulture Nikole Selakovića.

Predsednik Republike optužio je našeg novinara da je "lažov", "nevaspitan", da ga je nazivao Hitlerom, da pravda oružani napad na Milana Bogdanovića u tzv. Ćacilendu, a zapretio mu je i da će ga prevaspitati "kad već roditelji nisu". U raspravu se uključila i novinarka Pinka Gordana Uzelac, koja je stala u odbranu Vučića. Mladen Savatović: Prvi put od 1993, tako Nedeljnik piše, da tužilaštvo vodi postupak protiv jednog aktuelnog ministra. Da li očekujete da
