Kada zvanično počinje zima 2025. i koliko traje najkraći dan u godini

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Kada zvanično počinje zima 2025. i koliko traje najkraći dan u godini

Zima počinje u nedelju, 21. decembra 2025. u 16 časova i 3 minuta, navodi se u obaveštenju Astronomskog društva "Ruđer Bošković".

U isto vreme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje leto. Prvi dan zime je ujedno i najkraći dan u godini (zimski solsticij). Na dan početka zime Sunce u Beogradu izlazi u 7.13 sati, a zalazi u 16.00, što znači da će obdanica da traje 8 časova i 47 minuta, a noć 15 časova i 13 minuta. Zima će trajati do petka, 20. marta 2026. godine (prolećna ravnodnevica).
