ZIMA STIŽE U NEDELJU: Počinje 21. decembra u 16.03

Zima zvanično počinje u nedelju, 21. decembra 2025. godine, u 16 časova i tri minuta, saopštilo je Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“.

U istom trenutku, za stanovnike južne Zemljine polulopte počinje leto. Prvi dan zime ujedno je i najkraći dan u godini, poznat kao zimski solsticij. Tog dana Sunce će u Beogradu izaći u 7.13 časova, a zaći u 16.00 časova, što znači da će obdanica trajati svega osam sati i 47 minuta, dok će noć trajati 15 sati i 13 minuta. Zima će trajati do petka, 20. marta 2026. godine, kada nastupa prolećna ravnodnevica i zvanični početak proleća.