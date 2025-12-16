Vučić o Generalštabu: Srbija izgubila značajnu investicionu priliku, oni koji su nanosili štetu da odgovaraju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija izgubila jednu od najznačajnijih investicionih prilika poslednjih godina nakon kampanje i, kako je rekao, organizovane hajke koja je vođena povodom projekta Generalštab u Beogradu, zbog čega se iz projekta povukao američki investitor Džared Kušner.

Vučić je rekao da je ponosan na sve koji su učestvovali u pokušaju da se u Srbiju dovede investitor takvog profila, ali da je ishod pokazao duboke slabosti društva i institucija. Ocenio i da je američki biznismen Džared Kušner odustao od investicije da izgradi hotel na mestu bivšeg Generalštaba u Beogradu jer je video da neki u Srbiji ne razumeju šta je interes zemlje. „Sve što se po pitanju Generalštaba dešavalo – ponosan sam na sve one koji su pokušali da dovedu