Vučić o Generalštabu: Srbija izgubila značajnu investicionu priliku, oni koji su nanosili štetu da odgovaraju

NIN pre 54 minuta
Vučić o Generalštabu: Srbija izgubila značajnu investicionu priliku, oni koji su nanosili štetu da odgovaraju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija izgubila jednu od najznačajnijih investicionih prilika poslednjih godina nakon kampanje i, kako je rekao, organizovane hajke koja je vođena povodom projekta Generalštab u Beogradu, zbog čega se iz projekta povukao američki investitor Džared Kušner.

Vučić je rekao da je ponosan na sve koji su učestvovali u pokušaju da se u Srbiju dovede investitor takvog profila, ali da je ishod pokazao duboke slabosti društva i institucija. Ocenio i da je američki biznismen Džared Kušner odustao od investicije da izgradi hotel na mestu bivšeg Generalštaba u Beogradu jer je video da neki u Srbiji ne razumeju šta je interes zemlje. „Sve što se po pitanju Generalštaba dešavalo – ponosan sam na sve one koji su pokušali da dovedu
Ponoš: Porodica američkog predsednika je odgurnula Vučića od sebe kao da je gubav

Vučić o Generalštabu: Izgubili smo investiciju vrednu 750 miliona evra, podneću krivične prijave protiv svih koji su…

Vučić o Generalštabu: Izgubili smo investiciju vrednu 750 miliona evra, podneću krivične prijave protiv svih koji su učestvovali u toj hajci

RTS pre 29 minuta
Vučić: Izgubili smo investiciju vrednu najmanje 750 miliona evra zbog kampanje Generalštab; Ulažemo novac u naoružanje da…

Vučić: Izgubili smo investiciju vrednu najmanje 750 miliona evra zbog kampanje Generalštab; Ulažemo novac u naoružanje da bismo odvratili svakog potencijanog agresora

RTV pre 39 minuta
Aleksandar VučićPredsednik Srbijegeneralstab

