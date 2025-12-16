Napadači iz Sidneja prošli „vojnu obuku“ na Filipinima
Nova pre 2 sata | Autor: N1
Otac i sin, Sadžid i Navid Akram, koji su ubili 15 ljudi tokom proslave Hanuke na plaži Bondi u Sidneju, boravili su na Filipinima mesec dana pre napada kako bi prošli "vojnu obuku", prenose australijski mediji pozivajući se na bezbednosne izvore.
Filipinska policija pokrenula je istragu o njihovom boravku u toj zemlji. Dok se građani i dalje okupljaju na plaži Bondi kako bi odali poštu stradalima, istražuju su motivi napada, prenosi BBC. Dvojica napadača otputovali su na Filipine 1. novembra i boravili u toj zemlji do 28. novembra, saopštila je imigraciona služba te zemlje. Sadžid Akram (50) je putovao koristeći indijski pasoš, dok je njegov sin Navid (24) koristio australijski pasoš, rekla je portparolka