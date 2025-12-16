Od ove nedelje biće u funkciji interaktivni vodič za budžet Beograda u 2026. godini, saopšteno je iz Centra za lokalnu samoupravu.

Svi građani će biti u prilici da se detaljno upoznaju sa budžetom prestonice, po nadležnom organu i programskoj klasifikaciji, kao i da prate njegovu realizaciju u realnom vremenu, javlja Centar za lokalnu samoupravu. Građani će preko mehanizma na sajtu ove organizacije biti u prilici i da predlažu alternativne načine za trošenje sredstava, odnosno da predlažu celishodnije projekte od onih odabranih od strane izvršne vlasti grada. “Iako budžet Beograda iznosi 1.5