Uvedena nova autobuska linija u Beogradu – brojem 80 od Čukarice do robne kuće "Ikea"

Nova autobuska linija broj 80, koja će saobraćati na relaciji Čukarička padina – Savski venac – Voždovac – Ikea/Tržni centar "Ava šoping park" biće uspostavljana od danas, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Puštanjem u rad linije broj 80, saobraćaj prestaje na liniji broj 56L na relaciji Čukarička padina – Zeleni venac. Nova linija će saobraćati sa šest autobusa, u intervalu nailaska od 25 minuta, a red vožnje biće usklađen sa polascima linije broj 70 sa terminusa "Ikea", u cilju bolje povezanosti i pouzdanosti sistema javnog prevoza. Linija broj 80 se uspostavlja, kako se navodi, jer je tokom proširenja i uređenja ulice Teodora Drajzera i Bulevara vojvode Mišića