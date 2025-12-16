Nova linija br. 80, od Čukarice do robne kuće Ikea, počinje da saobraća

N1 Info pre 41 minuta  |  N1 Beograd
Nova linija br. 80, od Čukarice do robne kuće Ikea, počinje da saobraća

Nova autobuska linija br. 80, koja će saobraćati na relaciji Čukarička padina – Savski venac – Voždovac – IKEA / TC „Ava šoping park“, danas postaje deo mreže linija javnog prevoza, saopštio je Sekreterijat za javni prevoz.

Tokom izvođenja radova na proširenju i uređenju ulice Teodora Drajzera i Bulevara vojvode Mišića, došlo je do privremenih izmena trasa linija 49 i 94. Ove izmene su ukazale na značaj direktne veze između Bulevara vojvode Mišića i Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića, što je rezultiralo većim brojem zahteva građana sa područja Voždovca i Čukarice da se navedena relacija zadrži i nakon završetka radova. Uspostavljanjem nove linije br. 80 obezbeđuje se trajna veza
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Beograđani od danas imaju novu autobusku liniju! Nosi broj 80 i spaja dve velike opštine, a evo kuda će sve ići! Pogledajte…

Beograđani od danas imaju novu autobusku liniju! Nosi broj 80 i spaja dve velike opštine, a evo kuda će sve ići! Pogledajte mapu

Kurir pre 7 minuta
Beograd dobio autobusku liniju 80: Kuda će saobraćati?

Beograd dobio autobusku liniju 80: Kuda će saobraćati?

Danas pre 12 minuta
Nova linija br. 80, od Čukarice do robne kuće Ikea

Nova linija br. 80, od Čukarice do robne kuće Ikea

Nova pre 32 minuta
Od danas nova autobuska linija na ulicama Beograda Evo kuda će tačno voziti: spaja dve velike opštine

Od danas nova autobuska linija na ulicama Beograda Evo kuda će tačno voziti: spaja dve velike opštine

Blic pre 32 minuta
Uvedena nova autobuska linija u Beogradu – brojem 80 od Čukarice do robne kuće "Ikea"

Uvedena nova autobuska linija u Beogradu – brojem 80 od Čukarice do robne kuće "Ikea"

RTS pre 27 minuta
Od danas kreće nova linija br. 80 koja će saobraćati od Čukarice do robne kuće Ikea

Od danas kreće nova linija br. 80 koja će saobraćati od Čukarice do robne kuće Ikea

Euronews pre 37 minuta
Od danas u Beogradu saobraća nova autobuska linija! Ovo je ruta kojom se kreće, druga linija se ukida

Od danas u Beogradu saobraća nova autobuska linija! Ovo je ruta kojom se kreće, druga linija se ukida

Alo pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ikea

Beograd, najnovije vesti »

9 dana "Novobeogradske bajke": Sjajna zabava i bajkovito druženje za najmlađe uz bogat program od 20. decembra u Bloku 45!

9 dana "Novobeogradske bajke": Sjajna zabava i bajkovito druženje za najmlađe uz bogat program od 20. decembra u Bloku 45!

Kurir pre 17 minuta
Beograđani od danas imaju novu autobusku liniju! Nosi broj 80 i spaja dve velike opštine, a evo kuda će sve ići! Pogledajte…

Beograđani od danas imaju novu autobusku liniju! Nosi broj 80 i spaja dve velike opštine, a evo kuda će sve ići! Pogledajte mapu

Kurir pre 7 minuta
Beograd dobio autobusku liniju 80: Kuda će saobraćati?

Beograd dobio autobusku liniju 80: Kuda će saobraćati?

Danas pre 12 minuta
Nova linija br. 80, od Čukarice do robne kuće Ikea, počinje da saobraća

Nova linija br. 80, od Čukarice do robne kuće Ikea, počinje da saobraća

N1 Info pre 41 minuta
Nova linija br. 80, od Čukarice do robne kuće Ikea

Nova linija br. 80, od Čukarice do robne kuće Ikea

Nova pre 32 minuta