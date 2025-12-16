Nova linija br. 80, od Čukarice do robne kuće Ikea, počinje da saobraća

Nova autobuska linija br. 80, koja će saobraćati na relaciji Čukarička padina – Savski venac – Voždovac – IKEA / TC „Ava šoping park“, danas postaje deo mreže linija javnog prevoza, saopštio je Sekreterijat za javni prevoz.

Tokom izvođenja radova na proširenju i uređenju ulice Teodora Drajzera i Bulevara vojvode Mišića, došlo je do privremenih izmena trasa linija 49 i 94. Ove izmene su ukazale na značaj direktne veze između Bulevara vojvode Mišića i Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića, što je rezultiralo većim brojem zahteva građana sa područja Voždovca i Čukarice da se navedena relacija zadrži i nakon završetka radova. Uspostavljanjem nove linije br. 80 obezbeđuje se trajna veza