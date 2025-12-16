Zbog čega Duško Ivanović nosi nadimak "Šef stanice"? Postoje dve verzije priče

Telegraf pre 15 minuta  |  Telegraf.rs
Zbog čega Duško Ivanović nosi nadimak "Šef stanice"? Postoje dve verzije priče

Duško Ivanović se posle dužeg vremena vraća u Beograd.

Njegov Virtus će provesti nekoliko dana u prestonici Srbije, pošto će se sastati prvo sa Partizanom u sredu, a onda i sa Crvenom zvezdom u petak u okviru Evrolige. Navijači crveno-belih se dobro sećaju vremena kada je iskusni trener bio na njihovoj klupi, a ono što je zanimljivo je i njegov nadimak "šef stanice". Mnogi ne znaju kada je i kako Duško Ivanović dobio ovakav nadimak, a zapravo postoje dve verzije priče. Prva je da Ivanović nosi nadimak "šef stanice"
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Hapoel Tel Aviv - Crvena zvezda, uživo: Obradović bez osmorice traži pobedu u Izraelu

Hapoel Tel Aviv - Crvena zvezda, uživo: Obradović bez osmorice traži pobedu u Izraelu

Mondo pre 19 minuta
FOTO Zvezda dobija veliku podršku? Miljenik navijača u dve rečenice najavio povratak

FOTO Zvezda dobija veliku podršku? Miljenik navijača u dve rečenice najavio povratak

Nova pre 9 minuta
UŽIVO: Oslabljena Zvezda u Izraelu traži zlata vredan brejk

UŽIVO: Oslabljena Zvezda u Izraelu traži zlata vredan brejk

Sport klub pre 35 minuta
Prenos, Hapoel Tel Aviv - Crvena zvezda: Crveno-beli protiv prvoplasiranog lidera traže trijumf nakon dva vezana poraza u…

Prenos, Hapoel Tel Aviv - Crvena zvezda: Crveno-beli protiv prvoplasiranog lidera traže trijumf nakon dva vezana poraza u Evroligi

Večernje novosti pre 35 minuta
Ima li Zvezda šansi protiv lidera Evrolige?! Crveno-beli na paklenom gostovanju, pogledajte kakve su kvote pred večerašnju…

Ima li Zvezda šansi protiv lidera Evrolige?! Crveno-beli na paklenom gostovanju, pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!

Kurir pre 1 sat
"Da bismo pobedili, biće potrebna..." Duško Ivanović pred meč Partizan - Virtus

"Da bismo pobedili, biće potrebna..." Duško Ivanović pred meč Partizan - Virtus

Večernje novosti pre 1 sat
Bitna promena u Partizanu - primetio je Duško Ivanović

Bitna promena u Partizanu - primetio je Duško Ivanović

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanEvroligakk partizanKk Crvena ZvezdaDuško Ivanović

Sport, najnovije vesti »

Kad i gde možete gledati meč Evrolige Partizan – Virtus Bolonja?

Kad i gde možete gledati meč Evrolige Partizan – Virtus Bolonja?

Danas pre 10 minuta
Argentinci preduzimaju „sve što je potrebno“ da Novak Đoković zaigra za Srbiju

Argentinci preduzimaju „sve što je potrebno“ da Novak Đoković zaigra za Srbiju

Danas pre 45 minuta
Prosto „the best“: FIFA proglasila Donarumu najboljim golmanom u protekloj godini!

Prosto „the best“: FIFA proglasila Donarumu najboljim golmanom u protekloj godini!

Hot sport pre 5 minuta
Košarkaši Vojvodine bolji od Podgorice u ABA 2 ligi, Novosađani odbili sve nalete

Košarkaši Vojvodine bolji od Podgorice u ABA 2 ligi, Novosađani odbili sve nalete

Dnevnik pre 0 minuta
Ivanović pred duel sa crno-belima u Evroligi: Moramo da odigramo najbolje što možemo kako bismo pobedili Partizan

Ivanović pred duel sa crno-belima u Evroligi: Moramo da odigramo najbolje što možemo kako bismo pobedili Partizan

Dnevnik pre 5 minuta