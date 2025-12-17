Geely Starray EM-i / Plug-in hibrid nove generacije stiže u Srbiju

Auto magazin pre 1 sat
Geely Starray EM-i / Plug-in hibrid nove generacije stiže u Srbiju

Geely South East Europe sa ponosom najavljuje lansiranje potpuno novog Geely Starray EM-i u Srbiji - revolucionarnog SUV modela koji definiše budućnost hibridne mobilnosti...

Nakon globalne premijere i planiranog širenja na evropska i svetska tržišta, Starray EM-i sada se predstavlja i srpskim kupcima, donoseći vrhunske inovacije u pogledu efikasnosti, dizajna, bezbednosti i pametnih tehnologija. Nakon uspeha potpuno električnog EX5, ovaj model predstavlja sledeći korak u strateškom razvoju novih energetskih vozila Geely brenda i prvi je hibrid razvijen na petooj generaciji GEA platforme (Global Intelligent New Energy Architecture).
Otvori na automagazin.rs

Auto magazin »

M-Sport World Rally Team predstavio takmičare za sezonu 2026

M-Sport World Rally Team predstavio takmičare za sezonu 2026

Auto magazin pre 3 sata
Audi Revolut F1 Team predstavio novo ime - objavljen datum prezentacije tima u Berlinu

Audi Revolut F1 Team predstavio novo ime - objavljen datum prezentacije tima u Berlinu

Auto magazin pre 1 dan
Modernizovani Seat Ibiza i Arona su već na proizvodnim trakama

Modernizovani Seat Ibiza i Arona su već na proizvodnim trakama

Auto magazin pre 18 sati
Renault je već proizveo 100.000 jedinica modela Renault 5 E-Tech

Renault je već proizveo 100.000 jedinica modela Renault 5 E-Tech

Auto magazin pre 2 dana
Kina gradi mega-tunel ispod mora dužine 123 kilometra

Kina gradi mega-tunel ispod mora dužine 123 kilometra

Auto magazin pre 2 dana
Auto magazin »

Automobili, najnovije vesti »

Geely Starray EM-i / Plug-in hibrid nove generacije stiže u Srbiju

Geely Starray EM-i / Plug-in hibrid nove generacije stiže u Srbiju

Auto magazin pre 1 sat
M-Sport World Rally Team predstavio takmičare za sezonu 2026

M-Sport World Rally Team predstavio takmičare za sezonu 2026

Auto magazin pre 3 sata
Mercedes Unimog Luxury

Mercedes Unimog Luxury

Auto blog pre 2 sata
Stručnjak otkrio devet automobila koji se najmanje kvare

Stručnjak otkrio devet automobila koji se najmanje kvare

Auto blog pre 2 sata
Kazna do 400 evra za prolazak kroz benzinsku pumpu bez točenja goriva

Kazna do 400 evra za prolazak kroz benzinsku pumpu bez točenja goriva

Auto blog pre 3 sata