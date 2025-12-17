Geely Starray EM-i / Plug-in hibrid nove generacije stiže u Srbiju

Geely South East Europe sa ponosom najavljuje lansiranje potpuno novog Geely Starray EM-i u Srbiji - revolucionarnog SUV modela koji definiše budućnost hibridne mobilnosti...

Nakon globalne premijere i planiranog širenja na evropska i svetska tržišta, Starray EM-i sada se predstavlja i srpskim kupcima, donoseći vrhunske inovacije u pogledu efikasnosti, dizajna, bezbednosti i pametnih tehnologija. Nakon uspeha potpuno električnog EX5, ovaj model predstavlja sledeći korak u strateškom razvoju novih energetskih vozila Geely brenda i prvi je hibrid razvijen na petooj generaciji GEA platforme (Global Intelligent New Energy Architecture).