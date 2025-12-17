(Foto, video) Automobil pokosio dete Teška saobraćajka kod Pravnog fakulteta: Hitno prevezeno u bolnicu

Policija je na licu mesta i vrši uviđaj Saobraćajna nesreća dogodila se kod Pravnog fakulteta Saobraćajna nesreća dogodila se večeras oko 19.15 časova kod Pravnog fakulteta, kada je automobil udario pešaka.

Prema nezvaničnim informacijama povređeno je dete za koje se sumnja da ima oko 11 godina. Kako se vidi na fotografijama na Instagram stranice Moj Beograd, policija je na licu mesta i vrši uviđaj. Prema nezvaničnim informacijama, dete je u svesnom stanju prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj. Saobraćaj na ovoj deonici odvija se usporeno.