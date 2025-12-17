(Foto, video) Automobil pokosio dete Teška saobraćajka kod Pravnog fakulteta: Hitno prevezeno u bolnicu

Blic pre 4 sati
(Foto, video) Automobil pokosio dete Teška saobraćajka kod Pravnog fakulteta: Hitno prevezeno u bolnicu

Policija je na licu mesta i vrši uviđaj Saobraćajna nesreća dogodila se kod Pravnog fakulteta Saobraćajna nesreća dogodila se večeras oko 19.15 časova kod Pravnog fakulteta, kada je automobil udario pešaka.

Prema nezvaničnim informacijama povređeno je dete za koje se sumnja da ima oko 11 godina. Kako se vidi na fotografijama na Instagram stranice Moj Beograd, policija je na licu mesta i vrši uviđaj. Prema nezvaničnim informacijama, dete je u svesnom stanju prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj. Saobraćaj na ovoj deonici odvija se usporeno.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Povređeno dete u saobraćajnoj nesreći kod Pravnog fakulteta

Povređeno dete u saobraćajnoj nesreći kod Pravnog fakulteta

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

saobraćajna nesreća

Društvo, najnovije vesti »

Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad, posle 35 godina

Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad, posle 35 godina

Politika pre 11 minuta
Dokažite da niste miš

Dokažite da niste miš

Radar pre 1 sat
Kriminalci, nisu vam svi u šaci!

Kriminalci, nisu vam svi u šaci!

Radar pre 1 sat
Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad posle 35 godina

Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad posle 35 godina

Blic pre 1 sat
Povređeno dete u saobraćajnoj nesreći kod Pravnog fakulteta

Povređeno dete u saobraćajnoj nesreći kod Pravnog fakulteta

Danas pre 3 sata