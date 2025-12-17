"Pojačati kontraobaveštajni rad prema ruskom faktoru" Obradović o sumnjivoj smrti Kurtića u Moskvi: "Ako treba, i da zatražimo međunarodnu pomoć"

Blic pre 4 sati
"Pojačati kontraobaveštajni rad prema ruskom faktoru" Obradović o sumnjivoj smrti Kurtića u Moskvi: "Ako treba, i da zatražimo…

Srbija zahteva transparentne informacije od Rusije o uzroku smrti Radomir Kurtić, predstavnik Jugoimport SDPR, stradao je u Moskvi pod nerazjašnjenim okolnostima Vojne službe bezbednosti i BIA dostavile su predsedniku Srbije izveštaj o smrti Radomira Kurtića, predstavnika Jugoimport SDPR-a u Moskvi, koja se desila pod sumnjivim okolnostima.

On je preminuo 17. novembra na ulici u ruskoj prestonici, a tamošnje vlasti do danas nisu dostavile nikakve zvanične informacije. Komisija Jugoimporta obišla je kancelarije u Moskvi i tom prilikom ustanovila da nedostaje veći broj dokumenata, ali i hard diskovi sa računara. Upitan da li ovo izaziva dodatnu sumnju kada je u pitanju ovaj slučaj Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu, je gostujući u emisiji "Blic uživo", je naveo da je ovo i sumnja i poruka. -
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Smrt u Moskvi bez odgovora: Šta krije slučaj preminulog predstavnika Jugoimporta i ćutanje ruskih službi?

Smrt u Moskvi bez odgovora: Šta krije slučaj preminulog predstavnika Jugoimporta i ćutanje ruskih službi?

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaBIARusija

Društvo, najnovije vesti »

Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad, posle 35 godina

Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad, posle 35 godina

Politika pre 11 minuta
Dokažite da niste miš

Dokažite da niste miš

Radar pre 1 sat
Kriminalci, nisu vam svi u šaci!

Kriminalci, nisu vam svi u šaci!

Radar pre 1 sat
Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad posle 35 godina

Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad posle 35 godina

Blic pre 1 sat
Gašić: Vojska Srbije biće još snažnija i spremnija

Gašić: Vojska Srbije biće još snažnija i spremnija

Danas pre 3 sata