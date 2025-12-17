VOICE fektčeking: Režimske vetrenjače protiv Ksenije Pavkov

Cenzolovka pre 1 sat  |  Tamara Veličkov
VOICE fektčeking: Režimske vetrenjače protiv Ksenije Pavkov

Dugogodišnja novinarka televizije N1 i asistentkinja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu Ksenija Pavkov našla se na udaru režimskih portala krajem marta 2024. godine kada je taj fakultet blokirala grupa studenata. Lažnu informaciju da je baš ona izveštavala sa protesta koji su održani pre i tokom blokade, a koju je objavio portal NS uživo, prenela je mreža režimski orijentisanih sajtova. U tekstu je i lažno apostrofirana i rođena sestra novinarke, tada dekanka PMF-a Milica Pavkov Hrvojević. Ubrzo su

Ksenija Pavkov (foto: privatna arhiva) Posle svega, novinarka i asistentkinja na Filozofskom fakultetu Ksenija Pavkov za VOICE kaže da nije lako čitati takve tekstove, pogotovo kada je u sve uključena i porodica, ali da ni nju, ni njene kolege koje rade profesionalno neće uplašiti i zaustaviti objavljivanjem laži. Nije Ksenija, nego Sanja Krajem marta (27. i 29. marta 2024) ispred Filozofskog fakulteta održana su dva skupa podrške akademskom integritetu i profesoru
