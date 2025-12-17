Ana Brnabić „čestitala blokadrima“ na gubitku strane investiticije na lokaciji Generalštaba

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić danas je povodom odustajanja Džareda Kušnera od projekta Generalštab izjavila da je Srbija izgubila mnogo i da je pobeda „blokadera“ kada god Srbija nešto izgubi.

Ana Brnabić je gostujući na Pinku rekla da je Srbija ovog puta izgubila mnogo, i ne samo najmanje „milijardu i petsto miliona evra“, već i nova radna mesta, imidž, dodajući kako je to sada, zahvaljujući „blokaderima“, imidž jedne zemlje koja je potpuno nepredvidiva i nestabilna za investicije. „Nije ovo jedna investicija. Ovo će povući za sobom mnogo novih potencijalnih investicija koje su mogle da dođu u Srbiju. Ko će da dođe kada znaju da kada želite u tu zemlju