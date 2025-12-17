Ana Brnabić „čestitala blokadrima“ na gubitku strane investiticije na lokaciji Generalštaba

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Ana Brnabić „čestitala blokadrima“ na gubitku strane investiticije na lokaciji Generalštaba

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić danas je povodom odustajanja Džareda Kušnera od projekta Generalštab izjavila da je Srbija izgubila mnogo i da je pobeda „blokadera“ kada god Srbija nešto izgubi.

Ana Brnabić je gostujući na Pinku rekla da je Srbija ovog puta izgubila mnogo, i ne samo najmanje „milijardu i petsto miliona evra“, već i nova radna mesta, imidž, dodajući kako je to sada, zahvaljujući „blokaderima“, imidž jedne zemlje koja je potpuno nepredvidiva i nestabilna za investicije. „Nije ovo jedna investicija. Ovo će povući za sobom mnogo novih potencijalnih investicija koje su mogle da dođu u Srbiju. Ko će da dođe kada znaju da kada želite u tu zemlju
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Forbs: Nove zabeležbe za Generalštab stigle u katastar

Forbs: Nove zabeležbe za Generalštab stigle u katastar

Serbian News Media pre 23 minuta
Ponoš o Generalštabu: Kušner odustao zbog poštovanja prema tastu Donaldu Trampu, projekat "radioaktivan" - zrači korupcijom…

Ponoš o Generalštabu: Kušner odustao zbog poštovanja prema tastu Donaldu Trampu, projekat "radioaktivan" - zrači korupcijom

N1 Info pre 1 sat
Forbs: Iako je Kušner odustao, u katastar upisane nove zabeležbe za Generalštab

Forbs: Iako je Kušner odustao, u katastar upisane nove zabeležbe za Generalštab

Nedeljnik pre 1 sat
Ko je Džared Kušner, čija je kompanija odustala od projekta u Beogradu?

Ko je Džared Kušner, čija je kompanija odustala od projekta u Beogradu?

Danas pre 1 sat
"Dođe mi da plačem i da kukam!" Brnabić o Generalštabu: "U Albaniji su svi zajedno prostirali crveni tepih za Kušnera"

"Dođe mi da plačem i da kukam!" Brnabić o Generalštabu: "U Albaniji su svi zajedno prostirali crveni tepih za Kušnera"

Blic pre 1 sat
Milićević: Odustajanje Kušnera loše za reputaciju Srbije, udar na ekonomiju

Milićević: Odustajanje Kušnera loše za reputaciju Srbije, udar na ekonomiju

RTV pre 3 sata
Boško Jakšić: Vučić misli da njegove obmane naroda mogu da prođu i u odnosima sa svetom

Boško Jakšić: Vučić misli da njegove obmane naroda mogu da prođu i u odnosima sa svetom

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

nova radna mestaAna Brnabić

Politika, najnovije vesti »

Konstitutivna sednica Skupštine opštine Mionica protiče mirno bez većih neregularnosti

Konstitutivna sednica Skupštine opštine Mionica protiče mirno bez većih neregularnosti

N1 Info pre 24 minuta
Opozicija iznosi zamerke na predložene kandidate za sudije Ustavnog suda, vlast ih brani

Opozicija iznosi zamerke na predložene kandidate za sudije Ustavnog suda, vlast ih brani

N1 Info pre 24 minuta
Bekerat: Važno što se u izjavi Vučića vidi poruka da Srbija nastavlja evropski put

Bekerat: Važno što se u izjavi Vučića vidi poruka da Srbija nastavlja evropski put

RTV pre 24 minuta
Miting Srpske liste u Kosovskoj Mitrovici; Elek: 28. decembra da glasamo za SL i pokažemo snagu srpskog naroda

Miting Srpske liste u Kosovskoj Mitrovici; Elek: 28. decembra da glasamo za SL i pokažemo snagu srpskog naroda

RTV pre 4 minuta
Milivojević: Odlaganjem otvaranja Klastera 3 EU poručuje da ne prestaje uslovljavanje Srbije

Milivojević: Odlaganjem otvaranja Klastera 3 EU poručuje da ne prestaje uslovljavanje Srbije

Blic pre 19 minuta